В Крыму 15-летний подросток умер от водки

08:46, 12 мая 2011
Новости регионов
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Пил несколько дней подряд

В Крыму 15-летний подросток умер в результате алкогольной интоксикации организма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД в Крыму.

Несовершеннолетний употреблял алкоголь несколько дней подряд. Его тело было обнаружено в доме его приятеля в ночь на 9 мая. Подросток скончался во сне. Сотрудники милиции проводят доследственную проверку.

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