В Крыму 15-летний подросток умер от водки
08:46, 12 мая 2011Новости регионов
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Пил несколько дней подряд
В Крыму 15-летний подросток умер в результате алкогольной интоксикации организма.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД в Крыму.
Несовершеннолетний употреблял алкоголь несколько дней подряд. Его тело было обнаружено в доме его приятеля в ночь на 9 мая. Подросток скончался во сне. Сотрудники милиции проводят доследственную проверку.
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