В Крыму 15-летний подросток умер от водки

В Крыму 15-летний подросток умер в результате алкогольной интоксикации организма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД в Крыму.

Несовершеннолетний употреблял алкоголь несколько дней подряд. Его тело было обнаружено в доме его приятеля в ночь на 9 мая. Подросток скончался во сне. Сотрудники милиции проводят доследственную проверку.