В Киеве горел склад

В Голосеевском районе Киева горел склад телекоммуникационного оснащения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, сообщение о пожаре поступило сегодня в 08.55.

Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.

Во время пожара возникла угроза распространения пламени на расположенные рядом административно-хозяйственные складские здания. Поэтому, кроме гашения пылающего склада, спасатели подавали водяные стволы на защиту соседних зданий. Таким образом удалось избежать распространения огня на другие складские помещения, отметили в ГУ МЧС.

В 10.06 пожар был полностью ликвидирован.

Всего к гашению пожара были привлечены 11 автоцистерн и 5 единиц специальной техники из четырех пожарных частей гарнизона.

Причины пожара сейчас устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.