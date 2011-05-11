Херсон: в квартире взорвался газ, пострадал человек

В Херсоне в квартире 5-этажного жилого дома произошел взрыв газа. Пострадал владелец жилья.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в ОАО «Херсонгаз», взрыв газово-воздушной смеси произошел 10 мая около 15.30.

Вследствие взрыва конструкции дома не пострадали. В квартире, где произошел взрыв, и в соседних помещениях, выбиты оконные стекла.

Пострадавший госпитализирован с ожогами. Ведется расследование обстоятельств инцидента.