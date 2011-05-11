В Сумской области рухнула стена детсада «Аленка»
13:05, 11 мая 2011Новости регионов
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Когда детей уже забрали домой
В селе Веселый Гай Ахтырского района Сумской области обрушилась несущая стена детского сада «Аленка».
Как сообщает информационный портал «СумыИнфо», по словам заведующей детсадом Валентины ШАНДЫБЫ, обрушение произошло в пятницу, 6 мая. В 17.00 детей разобрали по домам, а спустя два часа рухнула стена.
Руководство сельсовета, на балансе которого находится детсад, приняло решение вызвать на место происшествия специалистов, которые определят, можно ли это здание эксплуатировать в дальнейшем. До тех пор детсад будет закрыт для посещения.
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