В Донецкой области вследствие пожара погибли трое людей

Сегодня в 1.35 в с. Новоандреевка Волновасского района Донецкой области в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибло трое людей.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в 3.20 подразделением пожарно-спасательной службы в составе 3 отделений пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

На месте произошедшего работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.