В Донецкой области вследствие пожара погибли трое людей
12:22, 11 мая 2011Новости регионов
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Причина пожара устанавливается
Сегодня в 1.35 в с. Новоандреевка Волновасского района Донецкой области в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибло трое людей.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в 3.20 подразделением пожарно-спасательной службы в составе 3 отделений пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается.
На месте произошедшего работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.
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