В Херсонской области 30-летняя мать убила новорожденного

В Херсонской области 30-летняя мать убила своего новорожденного ребенка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Херсонской области, чрезвычайное происшествие произошло в селе Коммунаровка Скадовского района.

В ходе расследования установлено, что женщина жила сама и пыталась скрыть беременность. Ребенка она родила дома, после чего задушила. Потом тело своего сына женщина закопала во дворе.

Между тем соседи, которые знали, что женщина родила, но ребенка у нее нет, обратились к милиции. Сначала женщина в беседе с работниками милиции отрицала свою беременность, но осмотр у врача доказал, что она родила. После этого она призналась в убийстве и объяснила это тем, что не хотела рождения нежелательного ребенка.

По данному факту возбуждено уголовное дело согласно ст.117 Уголовного кодекса Украины “умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка” (карается ограничениям воли сроком до 5 лет или лишением свободы на тот же срок).