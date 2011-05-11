В Херсоне будет работать «Живая библиотека»

В Херсоне в субботу, 14 мая, ко Дню памяти людей, умерших от СПИДа, откроется «Живая библиотека».

Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы акции, работать библиотека будет с 12.00 до 16.00 в центре Херсона (на бульваре Мирном в районе кинотеатра «Украина»).

Организаторами этого мероприятия выступили Херсонский областной благотворительный фонд «Мангуст», общественная организация «Новая волна для лучшего будущего», Каховское городское отделение ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ», «Информационно-образовательный центр «За равные права», общественная организация «Вибір життя» при поддержке Международного Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине, Программы Волонтеры ООН и Фонда Levi Strauss.

Цель «Живой библиотеки» - обеспечить непосредственное общение представителей широких слоев населения с представителями разнообразных групп (в частности уязвимых к ВИЧ), сексуальных меньшинств и субкультур в непринужденном и благоприятном для коммуникации формате. «Живая библиотека» организована с целью улучшения понимания и осознанию того факта, что люди бывают разные.

«Живая библиотека» работает так же, как и обычная библиотека, – читатели обращаются к библиотекарю, выбирают книгу, берут ее на определенное время с заполнением читательских билетов. Прочитав книгу, «читатель» возвращает ее в библиотеку и, по желанию, берет другую. Единственное, что отличает «Живую библиотеку» от обычной, что ее книги – не обычные произведения, напечатанные на бумаге, а живые люди. Они представляют разнообразные группы общества, которые часто испытывают предубежденное отношение к себе и страдают от стереотипов. Часто эти люди становятся жертвами дискриминации или социальной изоляции.

*** Международный день памяти людей, умерших от СПИДа, проходит ежегодно в третье воскресенье мая, он отмечается более чем в 75 странах.