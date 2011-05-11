Черкасчина: жена заказала киллеру убийство мужа

В Черкасской области жена заказала убийство собственного мужа, его расчлененное тело киллер закопал во дворе ее дома.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Черкасской области Ольга ЛАКТИОНОВА, милицией установлено, что внезапно пропал 38-летний мужчина, житель одного из сел Черкасского района. Односельчане почти месяц о нем ничего не слышали.

Родной брат мужчины сначала сам разыскивал пропавшего, расспрашивал знакомых, а затем обратился в правоохранительные органы.

Следствием установлено, что месяц назад мужчину убили по заказу его 50-летней жены, которая пожелала стать владелицей дома, принадлежавшего покойному. Приятель посоветовал женщине исполнителя преступления - ранее судимого, который убил мужчину, а затем расчленил. Останки погибшего он положил в мешки и закопал на глубину два метра в погреб на территории его же домовладения.

Следователями Управления МВД Украины в Черкасской области по этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 п.11 ст.115 Уголовного кодекса Украины – преднамеренное убийство, совершенное по заказу, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

В данное время бывшая жена, ее сообщник и исполнитель преступления задержаны. Следствием установлено, что исполнитель убийства находится в розыске по представлению правоохранительных органов Одесской области в связи с совершением преступления, связанного с незаконным обращением с оружием.