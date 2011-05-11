В Киеве упал строительный кран. Никто не пострадал
08:41, 11 мая 2011Новости регионов
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Зацепил крышу здания
В оперативно-координационный центр МЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о том, что на территории частного сектора в Соломенском районе по улице Комбайнеров, на двухэтажное вспомогательное сооружение упала стрела строительного крана.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в городе Киеве, при падении кран зацепил крышу здания и повредил конструкции перекрытия.
Причина падения выясняется. Пострадавших нет.
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