В Киеве упал строительный кран. Никто не пострадал

В оперативно-координационный центр МЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о том, что на территории частного сектора в Соломенском районе по улице Комбайнеров, на двухэтажное вспомогательное сооружение упала стрела строительного крана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в городе Киеве, при падении кран зацепил крышу здания и повредил конструкции перекрытия.

Причина падения выясняется. Пострадавших нет.