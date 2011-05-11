В Мариуполе от клещей пострадало 15 человек

В городе Мариуполь Донецкой области нынешней весной, с приходом тепла на побережье, уже зарегистрировано 15 пострадавших от укусов клещей, среди них двое двухлетних детей.

Об этом сообщает местный сайт со ссылкой на сотрудника отдела особо опасных инфекций Мариупольской городской СЭС Екатерину ЖЕЛЕЗНЯК.

По ее словам, в прошлом 2010 году в Мариуполе было зарегистрировано 125 случаев укуса клещами, но только один из них подтвердил наличие бактерий рода Barrelia – болезнь Лайма. «Этот случай так называемый привозной – из Житомирщины. Но в любом случае укушенные проходят курс терапии антибиотиками и наблюдаются у врача в течение полугода», - объяснила Е.ЖЕЛЕЗНЯК. Она отметила, что цифры пострадавших отражают только количество обратившихся в медицинские учреждения города, а многие люди занимаются самолечением, «подвергая свою жизнь и здоровье большой опасности».

Е.ЖЕЛЕЗНЯК напомнила, что опасны не только инфицированные клещи, но и нимфы – неполовозрелая стадия развития личинок клещей, которые намного меньше по размеру и укус их практически не ощутим, но они такие же переносчики инфекций.

Медики подчеркивают, что после укуса клеща необходимо обратиться в лечебные учреждения по месту жительства для дальнейшего наблюдения, обследования и при необходимости – лечения, и предупреждают, что болезнь Лайма без своевременного лечения может перейти в хроническую стадию и стать причиной инвалидности.

Специалисты призывают быть осторожными и напоминают, что клещи активны в период с мая по октябрь.

ilich.in.ua