Волынь: в брошенном доме обновились две иконы

В Волынской области в брошенном доме села Береговое Рожищанского деканата обновились две иконы - Иисуса Христа и Почаевской Матери Божьей. Это простые иконы, которые остались здесь, с тех пор, как подворье потеряло хозяев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской епархии УПЦ Киевского Патриархата, иконы обнаружил местный священник, которому парафия передала это помещение для проживания.

Согласно с процедурой, предусмотренной в случаях возможного чуда, настоятель местного храма Апостолов Петра и Павла священник Андрей ГОЛУБ обратился к правящему архиерею. Архиепископ Луцкий и Волынский МИХАИЛ благословил его перенести эти иконы в церковь, отправлять богослужение и наблюдать за ними.

«Следовательно, протоиерей Василий ШНЯК с отцом АНДРЕЕМ и всем обществом крестным шествием двинулись от церкви к тому жилищу. В проповеди там благочинный отметил, что Господь, посылая такое чудо, проявляет к этому селу Свою милость, особым образом напоминает, чтобы люди обращались к Богу», - отмечается в сообщении.

Затем священнослужители перенесли обновленные иконы в храм, где был отправлен молебен, по завершении которого настоятель произнес слово о вере. В частности, отметил, что всеми чудесами Господь говорит лишь одно: «По вере вашей пусть будет вам».