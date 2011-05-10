Луцк: состоялась акция «Подари ребенку книгу в больницу!»

В Луцке во время благотворительной акции «Подари ребенку книгу в больницу!» собрано свыше 200 книг для больных детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Итоги акции, которая длилась почти месяц, подвели в епархиальном отделе организации благотворительности и социального служения (заведующий Валерия ЛЕСЮК). В целом небезразличные люди пожертвовали больным детям 228 книг. Это художественная, учебно-познавательная (в частности духовная) и научно-популярная литература.

Как отмечается в сообщении, целью мероприятия было создание библиотечки при онкогематологическом центре детской областной клинической больницы и пополнение книгосборника в Волынском центре реабилитации детей с органическими поражениями нервной системы и детей-инвалидов в с. Жабка Киверцивского района.