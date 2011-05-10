В Винницкой области двое девушек отравились спиртным

Две жительницы с. Дубовая Жмеринского района Винницкой области отравились спиртным.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, сестры 16-ти и 17 лет, проживающие в селе Дубовая, были доставлены в центральную райбольницу г. Жмеринка каретой скорой помощи с диагнозом «острое алкогольное отравление».

На данное время пострадавшие находятся в реанимационном отделении, состояние их здоровья врачи квалифицируют как удовлетворительное.

Обстоятельства происшествия выясняются.