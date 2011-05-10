В Винницкой области двое девушек отравились спиртным
14:46, 10 мая 2011Новости регионов
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Сестры 16-ти и 17 лет
Две жительницы с. Дубовая Жмеринского района Винницкой области отравились спиртным.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Винницкой области.
Согласно сообщению, сестры 16-ти и 17 лет, проживающие в селе Дубовая, были доставлены в центральную райбольницу г. Жмеринка каретой скорой помощи с диагнозом «острое алкогольное отравление».
На данное время пострадавшие находятся в реанимационном отделении, состояние их здоровья врачи квалифицируют как удовлетворительное.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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