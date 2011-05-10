Хмельниччина: авто столкнулось с бензовозом, погибло 5 человек

13:45, 10 мая 2011
Новости регионов
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И пострадало четверо

Вблизи села Вихровка Дунаевецкого района Хмельницкой области, на 241-м км автотрассы Черновцы-Житомир, произошло столкновение легкового автомобиля „ВАЗ-1118” с бензовозом MAN.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек и 4 человека пострадали (все пассажиры легкового автомобиля), которые с травмами различных степеней тяжести госпитализированы в больницу.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

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