Хмельниччина: авто столкнулось с бензовозом, погибло 5 человек
13:45, 10 мая 2011Новости регионов
0
И пострадало четверо
Вблизи села Вихровка Дунаевецкого района Хмельницкой области, на 241-м км автотрассы Черновцы-Житомир, произошло столкновение легкового автомобиля „ВАЗ-1118” с бензовозом MAN.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек и 4 человека пострадали (все пассажиры легкового автомобиля), которые с травмами различных степеней тяжести госпитализированы в больницу.
По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter