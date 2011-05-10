На Волыни психически больной мужчина зарубил свою мать

На Волыни сын зарубил родную мать. 42-летний мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

По словам начальника Владимир-Волынского ГО УМВД Украины в Волынской области Александра НИКИТЮКА, о трагедии правоохранителям сообщили соседи погибшей. Они заметили, что женщина длительное время не появляется во дворе, не занимается хозяйством. Когда милиционеры прибыли на место преступления, то обнаружили в хлеве труп пожилой женщины с многочисленными рублеными ранами головы.

В настоящее время злоумышленник задержан. Свои действия он объяснить не может.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.