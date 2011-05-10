Кировоградщина: урановые шахты не влияют на уровень рака

Статистические данные свидетельствуют, что деятельность урановых шахт на территории Кировоградской области не влияет на уровень показателей онкологической заболеваемости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом со ссылкой на главного государственного санитарного врача области Федора ЧЕРНОГО сообщает официальный сайт облгосадминистрации.

По данным областной СЭС, в 2010 году онкологическая болезнь диагностирована лишь у 4 работников шахт, другие профессиональные заболевания – у 77.

Как объяснил Ф.ЧОРНЫЙ, рост количества хронических заболеваний на протяжении последних лет произошел в основном за счет уранодобывающих объектов «Восток ГОК» – шахт «Смолинская» и «Ингульская». Профессиональные заболевания шахтеров связаны с тяжестью труда, комбинированным влиянием вибрации, шума и неблагоприятного микроклимата в горных выработках.

Ф.ЧОРНЫЙ заметил, что в регионе преобладают предприятия так называемого третьего типа, которые имеют наихудшие условия труда. Предприятия агропромышленного комплекса по большей части работают посезонно, что создает дополнительные препятствия во время их проверки.

Кировоградская область занимает восьмое место в государстве по количеству профессиональных заболеваний.