Волынь: пенсионер зарезал мужчину - тот потоптал его огород

На Волыне пенсионер зарезал мужчину, за то, что тот во время пахоты потоптался по его уже обработанной земле.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, в Любомльский райотдел милиции поступило сообщение из центральной районной больницы о 26-летнем жителе села Куснище с ножевым ранением в сердце. Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями стражи порядка установили, что ранение в область сердца нанес потерпевшему 64-летний односельчанин.

Выяснилось, что в тот день подозреваемый, увидев, как сын соседки и потерпевший пашут ее огород и заходят за границу на его уже обработанную землю, сделал молодым людям замечание, на что погибший ответил нецензурным ругательством в сторону старика. После перепалки задержанный ринулся к обидчику с ножом, который держал в руках, готовя траву для свиньи и нанес удар прямо в сердце.

На данный момент подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 (Преднамеренное убийство) УК Украины.