В Черкассах почтут жителей области, умерших от СПИДа

В Черкассах в Долине роз установят многометровое мемориальное панно площадью 25 квадратных метров с символическими воспоминаниями о тех жителях Черкасс, которые умерли от ВИЧ/СПИДа.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Черкасском городском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи, часть этого полотнища станет элементом Всеукраинского квилта (300 кв.м) в Киеве на Михайловской площади. Квилт – символ скорби и большой трагедии последствий эпидемии, унёсшей жизни почти 21 000 украинцев.

Этой акцией Черкассы присоединятся к Международному движению «Имена», которое зародилось еще в 1987 году в США и на сегодняшний день насчитывает мемориал из 82 тысяч имен. Тогда активист Клив Джонс для того, чтобы выразить боль утраты, сшил полотно (квилт) в память о друге, умершем от СПИДа. Сегодня это движение распространилось по всему миру.

В 2010 г. в Черкасской области было зарегистрировано 173 случая СПИДа, показатель заболеваемости СПИДом составил 13,5 на 100 тысяч населения (12,8 по Украине) и по сравнению с предыдущим годом, увеличился на 35,2%. Всего за годы эпидемии в Черкасской области от СПИДа умерли 502 человека.

Справка УНИАН. По данным UNAIDS, Украина занимает первое место в Европе и Центральной Азии по темпам распространения ВИЧ-инфекции. На Россию и Украину приходится 90% всех новых случаев инфицирования. Сейчас в Украине около 360 тысяч граждан живут с ВИЧ. За шесть месяцев 2010 года смертность от заболеваний, обусловленных СПИДом, увеличилась на 29,6% (по оценкам Минздрава, ВОЗ, UNAIDS по сравнению с аналогичным периодом 2009 года). Ежедневно СПИД уносит жизни восьми украинцев в возрасте 25-49 лет.