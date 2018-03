Курят ли известные люди?

Сергей КИВАЛОВ: СНАЧАЛА СНИЛОСЬ, ЧТО ОПЯТЬ НАЧАЛ КУРИТЬ

Сергей КИВАЛОВ, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правосудия:

“Как я начал курить? Учился на 4 курсе юридического института. Все курили – и ребята, и девушки. И я начал. Но как-то без особенного удовольствия. И быстро бросил. Потом с 90-го по 94-й год работал в оперативной части. Дежурство, бессонные ночи. Начал курить. А с 94 года – бросил. Жене пообещал – и бросил. Сначала снилось, что опять начал курить, просыпался и думал: “Ну как же это так? Ведь пообещал!” А затем с облегчением понимал – приснилось! Первые полгода очень хорошо себя чувствовал. Разница была огромная – как будто прекрасно отдохнул. А когда сейчас кто-то курит – дым, вкус табака задевает, хочется закурить. Конечно, не позволяю себе. Завидую тем, кто не знает вкуса табака”.

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: ЕСЛИ БЫ Я ПИЛ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО КУРЮ – ПРИБЛИЗИЛСЯ БЫ К АЛКОГОЛИЗМУ

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ, шоумен:

“Как люди набирают вес? Когда прекращают активный образ жизни. Так и с курением. Я 8 лет занимался спортом – не курил и не думал. А как только оставил спорт – сразу начал курить Тогда мне было 16 лет. Сигарету украл у отца – “Приму”. Самокрутки делал. Мой товарищ привозил табак, и мы сами делали сигареты. Получались очень крепкими. В институте стал серьезным курильщиком. Творческая деятельность сыграла не последнюю роль. Думаю, что если бы я пил столько, сколько курю – приблизился бы к алкоголизму”.

Ольга БОГОМОЛЕЦ: Я ВСЯЧЕСКИ ПЫТАЛАСЬ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ МАМА НЕ КУРИЛА

Ольга БОГОМОЛЕЦ, доктор медицинских наук, депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты:

“Наше общество не обращает внимания, что вокруг люди, которые курят. Я сразу могу сказать - курит человек или нет. Это видно по коже. Кожа человека говорит о состоянии всех других органов. Я с детства борюсь с табакокурением. Мой отец не курил, мама - курила. Я всячески пыталась сделать так, чтобы она этого не делала. Я мочила сигареты в молоке, а затем их высушивала. Бойкотировала, не выносила мусора, в котором были окурки. Это не помогало. Сейчас мой сын, которому 19 лет, курит. Я его пытаюсь убедить бросить курить всевозможными методами. Пока еще не помогает”.

Кетрин ЗЕТА-ДЖОНС ОТКАЗАЛАСЬ ОТ КУРЕНИЯ РАДИ ЗДОРОВЬЯ СВОИХ ДЕТЕЙ

Кетрин ЗЕТА-ДЖОНС отказалась от курения ради здоровья своих детей. У Кетрин и Майкла ДУГЛАСА двое маленьких детей: Дилан и Керри. Кетрин объясняет, что она избавилась от табачной зависимости, “потому что дети в таком возрасте, когда начинают ставить вопрос и хотят все попробовать”. Но... на практике она отказалась от курения лишь при детях. Актриса даже отказалась от полетов рейсами официальных авиакомпаний и сама занимает место пилота – ради того, чтобы с наслаждением дымить сигаретой.

Анджелина ДЖОЛИ УГОВАРИВАЕТ Бреда ПИТТА БРОСИТЬ КУРИТЬ

Анджелина ДЖОЛИ уговаривает Бреда ПИТТА бросить курить. Раньше, когда Бред жил с Дженнифер ЭНИСТОН, звездой сериала “Друзья”, она тоже боролась с этим пристрастием мужа. “Я ненавижу, когда в доме пахнет табаком, а Бред постоянно курит, и не только сигареты, но и свои любимые кубинские сигары", – жаловалась Дженнифер. Теперь за дело взялась Анджелина ДЖОЛИ. Ее методы оказались более действенными. Она поставила ультиматум: или сигареты, или секс. “Это срабатывает", – заверяет британская газета New of the World.

Пенелопа КРУС: БЛАГОДАРЯ ДРУЗЬЯМ Я НАУЧИЛАСЬ ТЕХНИКИ МЕДИТАЦИИ

О пристрастии Пенелопы КРУС к курению в Голливуде ходят легенды. Раньше ее абсолютно невозможно было представить без сигареты. И вот... Возможно, причиной того, что Пенелопа бросила курить, стал ее приятель Мэтью МАККОНАХИ, который терпеть не может женщин, которые курят. Сама же Пенелопа утверждает, что ей помогла медитация: “Благодаря друзьям я научилась технике медитации, познакомилась со многими ламами, в том числе с самим Далай-ламой. Буддизм очень помог мне в жизни, принес в мою душу покой”.