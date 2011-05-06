Днепропетровщина: мужчина изнасиловал и убил 14-летнюю девушку

В городе Новомосковске Днепропетровской области задержан 26-летний безработный местный житель, который в ночь на 3 мая изнасиловал, а затем задушил 14-летнюю девушку.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

Следственным отделом Новомосковского городского отдела милиции возбуждено уголовное дело согласно ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).