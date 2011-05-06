Днепропетровщина: мужчина изнасиловал и убил 14-летнюю девушку
16:41, 06 мая 2011Новости регионов
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Преступнику - 26 лет
В городе Новомосковске Днепропетровской области задержан 26-летний безработный местный житель, который в ночь на 3 мая изнасиловал, а затем задушил 14-летнюю девушку.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.
Следственным отделом Новомосковского городского отдела милиции возбуждено уголовное дело согласно ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
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