Буковина: в стенах двух жилых домов застряли 8 снарядов

На Буковине саперы изъяли 8 артснарядов времен Второй мировой войны, застрявших в стенах двух жилых домов.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Управления МЧС в Черновицкой области, к спасителям обратился житель села Магала Новоселицкого района, которое расположено в пригороде Черновцов, который сообщил, что во время проведения ремонтных работ выявил во внешней стене своего дома взрывоопасные предметы. Мужчина и ранее замечал непонятные выступы в стене, покрытые слоем штукатурки, но считал, что это метки, которые используются при строительстве.

Обследовав дом, саперы МЧС выявили 5 артиллерийских 76-миллиметровых снарядов времен войны, которые застряли в одной из внешних стен. При дополнительном обследовании прилегающей территории, а также сооружений, располагающихся на ней, пиротехники выявили в стене недействующей водозаборной станции, находящийся в 20 метрам от жилого дома, еще 3 артснаряда такой же модификации.

Саперы изъяли взрывоопасные предметы и готовятся обезвредить их. По словам старожилов населенного пункта, где выявили боеприпасы, в этом месте во времена Великой Отечественной войны находилась опорная точка советских войск, которую атаковали войска Вермахта.

В целом с начала года работниками группы пиротехнических работ управления МЧС в Черновицкой области изъято и обезврежено 188 боеприпасов и 430 зарядов времен прошлых войн.