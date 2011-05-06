Житомирщина: в ДПТ пострадали 9 человек
Возбуждено уголовное дело
Прокуратура Бердичева Житомирской области возбудила уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали 9 человек.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
Столкновение автомобиля «БМВ» с пассажирским микроавтобусом произошло в Бердичеве 3 мая в 19.30. В автомобиле «БМВ», кроме водителя - старшего следователя Бердичевского горотдела УМВД в Житомирской области, находились еще два пассажира.
В автобусе марки «Ивеко», кроме водителя, ехали еще трое мужчин и супруги с двумя несовершеннолетними сыновьями.
В результате ДТП в Бердичевскую центральную больницу были доставлены девять человек, шесть из которых до сих пор с многочисленными травмами находятся на стационарном лечении.
В рамках досудебного следствия назначено проведение всех соответствующих экспертиз.
Проведение досудебного следствия находится на контроле прокуратуры области.
Уголовное дело возбуждено по факту причинения пострадавшим средней тяжести телесных повреждений, в частности, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.