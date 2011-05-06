Киевские пляжи плохо подготовлены к летнему сезону

Эксперты констатируют ряд недостатков в подготовке киевских пляжей к летнему сезону.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель киевской городской организации Всеукраинского общества охраны природы Николай ЩЕПЕЦ на пресс-конференции отметил, что в этом году впервые с 1999 года городская власть уменьшила количество пляжей, которые готовятся к открытию купального сезона.

Также он заметил, что в процессе подготовки на киевские пляжи не завезли ни одного кубометра песка, хотя нормативные документы предусматривают обновление песка на пляжах ежегодно. По словам Н.ЩЕПЦА, такая ситуация длится уже четвертый год.

Эколог также напомнил, что в марте этого года сразу на четырех киевских пляжах горели хозяйственные помещения, в результате чего сгорели катамараны и лежаки, подготовленные к пляжному сезону.

Недостаточными он назвал и проведенные работы по дератизации территории пляжей. По информации Н.ЩЕПЦА, впервые за последние 10 лет в 2010 и уже 2011 году после купания в киевских водоемах были зафиксированы случаи заражения лептоспирозом, переносчиками возбудителя которого являются мыши и крысы. “Это говорит о качестве подготовки к сезону”, – сказал он.

Вместе с тем, эколог отметил, что работники коммунального предприятия “Плесо” “вкладывают душу” в свою работу, но их возможности в подготовке пляжей существенно ограничены. Н.ЩЕПЕЦ пояснил, что штат предприятия за последнее время значительно сократили, и работникам тяжело выполнять возложенные на них обязанности.

В свою очередь, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир БОРЕЙКО сообщил, что многие зоны отдыха возле воды не оборудованы туалетами, что может привести к возникновению инфекционных болезней.

Также он обратил внимание на большое количество автомобилей, которые граждане оставляют непосредственно возле водоемов, следствием чего является повышенная загазованность воздуха и нарушение санитарных норм.

Как сообщал УНИАН, 4 мая заместитель гендиректора КП «Плесо» Денис РУДНИК заявил, что к летнему сезону 2011 года предприятие готовит 11 централизованных пляжей и 14 зон отдыха возле воды. В этот перечень вошли такие пляжи: Чорторый (парк Дружбы Народов), Пуща-Водица (пруд на р. Горенка), Вербный (оз. Вербное), Молодежный, Детский, Золотой, Венеция, Предместная слободка (в Гидропарке), «Радуга» на (оз. Радуга), Тельбин (оз. Тельбин), Центральный (о. Труханов).

Как проинформировал Д.РУДНИК, большинство подготовительных работ на территориях пляжей уже выполнено, и после 10 мая все необходимые документы планируется передать в санэпидстанцию города для получения официальных разрешительных паспортов на пользование пляжами для оздоровления и отдыха жителей столицы.