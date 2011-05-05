Полтавщина: в этом году будут оздоровлены 64 тысячи детей

В Полтавской области в этом году будут оздоровлены 64 тысячи детей.

Об этом сообщил УНИАН заместитель председателя облгосадминистрации Валерий ПАРХОМЕНКО.

«Из 123 тысяч детей школьного возраста области более 50% охватят оздоровлением и отдыхом»,- сказал А.ПАРХОМЕНКО.

Он также сообщил, что при учреждениях образования в течение оздоровительного сезона будет работать 801 лагерь с дневным пребыванием, 141 лагерь труда и отдыха, 16 палаточных городков, в которых отдохнет 38 тысяч 641 ребенок.

Также в области будут работать 29 загородных оздоровительных учреждений.

Средняя стоимость тура в загородный лагерь составит в этом году от 1700 до 2300 грн.