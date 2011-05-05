Черниговщина: обесточены 7 населенных пунктов

В Черниговской области в результате непогоды обесточены семь населенных пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной госадминистрации.

В частности, в Прилукском районе в результате неблагоприятных погодных условий – дождь, грозы, порывы ветра - утром произошел порыв воздушных линий электроснабжения. Повреждены 3 ЛЭП 10 кВ, обесточены 7 населенных пунктов и 24 трансформаторных подстанций.

Аварийно-восстановительные работы проводятся силами ОАО ЭК «Черниговоблэнерго».