Черниговщина: обесточены 7 населенных пунктов
15:56, 05 мая 2011Новости регионов
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Из-за непогоды
В Черниговской области в результате непогоды обесточены семь населенных пунктов.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной госадминистрации.
В частности, в Прилукском районе в результате неблагоприятных погодных условий – дождь, грозы, порывы ветра - утром произошел порыв воздушных линий электроснабжения. Повреждены 3 ЛЭП 10 кВ, обесточены 7 населенных пунктов и 24 трансформаторных подстанций.
Аварийно-восстановительные работы проводятся силами ОАО ЭК «Черниговоблэнерго».
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