Молодые люди в противогазах боролись с курением в кафе

В Херсоне вчера вечером прошла первая антиникотиновая акция активистов проекта «Цена вопроса – 15 лет жизни!».

Цель мероприятия, как сообщили УНИАН организаторы акции, – привлечь внимание общественности к проблеме пассивного курения, в частности отсутствия в большинстве херсонских кафе полноценных залов для некурящих.

Согласно сообщению, волонтеры предлагали людям запастись противогазом перед посещением кафе, составить индивидуальный запрос в Управление по защите прав потребителей, и распространяли информационные листовки о вреде курения и системе урегулирования проблемы на законодательном уровне.

Инициативу херсонских активистов поддержали более двухсот горожан. Прямо на акции 21 человек написал индивидуальный запрос с требованием к власти обратить внимание на проблему нарушения Закона «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий» и отсутствия во многих городских кафе залов для некурящих.

В апреле оргкомитет этой акции провел мониторинг городских кафе на наличие залов для некурящих. Всего было исследовано 50 заведений, расположенных в разных районах города. Из них залы для некурящих были только в 10. Основной причиной отсутствия зала для некурящих хозяева кафе называли незнание, что таковые залы должны быть согласно закону.