На Тернопольщине взорвался артснаряд, пострадали 2 человека

Вчера в 18.00 в селе Заривинцы Бучацкого района Тернопольской области при распиливании артиллерийского снаряда произошел взрыв, в результате чего пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба МЧС, раненные госпитализированы, в том числе у одного человека травматическая ампутация левой голени.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Тернопольской области.