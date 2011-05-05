На Тернопольщине взорвался артснаряд, пострадали 2 человека
13:02, 05 мая 2011Новости регионов
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Его распиливали...
Вчера в 18.00 в селе Заривинцы Бучацкого района Тернопольской области при распиливании артиллерийского снаряда произошел взрыв, в результате чего пострадали два человека.
Как сообщает пресс-служба МЧС, раненные госпитализированы, в том числе у одного человека травматическая ампутация левой голени.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Тернопольской области.
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