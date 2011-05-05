На Тернопольщине взорвался артснаряд, пострадали 2 человека

13:02, 05 мая 2011
Новости регионов
0

Его распиливали...

Вчера в 18.00 в селе Заривинцы Бучацкого района Тернопольской области при распиливании артиллерийского снаряда произошел взрыв, в результате чего пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба МЧС, раненные госпитализированы, в том числе у одного человека травматическая ампутация левой голени.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Тернопольской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter