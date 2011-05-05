В Донецке возле кладбища нашли мешок с человеческими костями

В Донецке недалеко от старого кладбища в районе завода «Топаз» коммунальные работники нашли мешок с человеческими останками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник управления благоустройства и коммунального обслуживания Донецкого горсовета Константин САВИНОВ заявил сегодня на пресс-конференции.

К.САВИНОВ отметил, что останки переданы правоохранительным органам города для идентификации.

«Действительно, произошла ситуация достаточно неприятная для нас. В пятницу, во время подготовки кладбища к поминальным дням, проводились уборки с привлечением коммунальной техники на прилегающей к кладбищу территории. Во время работ был обнаружен мешок с человеческими костями. А именно, три черепа и фрагменты костей конечностей. Были вызваны соответствующие службы», - рассказал он, добавив, что коммунальные службы не имеют отношения к перезахоронению данных останков.

«Это кладбище закрыто. Захоронения там производятся лишь тех родственников, которые имеют ранее отведенные места для захоронения. Говорить о том, что коммунальщики освобождают территорию для произведения последующих погребений преждевременно и необоснованно», - заявил К. САВИНОВ.

В свою очередь Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО поручил депутатской комиссии горсовета по ЖКХ «проверить этот факт с компетентными органами».