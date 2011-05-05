Черниговщина: этим летом планируют оздоровить 53% детей

В Черниговской области этим летом планируют оздоровить 53% детей.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении по делам печати и информации Черниговской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Виктора ТКАНКО.

По его словам, на оздоровительную кампанию в этом году планируется израсходовать 33,4 млн. грн. В 2010 году было оздоровлено и отдохнули в области свыше 51 тыс. детей школьного возраста, что составило 52,28% общего количества детей в области (всего – 98 тыс. 426 детей). «Одним из основных факторов обеспечения качественного оздоровления и отдыха детей является надлежащее и своевременное финансирование, которое будет осуществляться за счет средств государственного и местного бюджетов, Фонда социального страхования и внебюджетных средств», - заметил В.ТКАНКО.

Оздоровительные и услуги по отдыху в Черниговской области детям готовы предоставить 28 заведений оздоровления и отдыха, из которых, – 20 внегородских, 6 санаторного типа и 2 детских центра. Кроме того, в этом году возобновят свою работу еще два заведения – частное заведение «Сказка» в Прилукском районе и детское оздоровительное заведение санаторного типа «Дружба» в Чернигове. В то же время 9 детских заведений оздоровления и отдыха области прошли государственную аттестацию и имеют соответствующую категорию.

По мнению заместителя председателя ОГА, материально-техническая база практически всех детских заведений оздоровления и отдыха устарела, подавляющее большинство помещений не соответствуют современным требованиям. Поэтому, считает он, существует неотложная потребность тесного сотрудничества городских советов и райгосадминистраций, на территории которых находятся внегородские заведения оздоровления и отдыха, с владельцами заведений о проведении соответствующей работы по дальнейшей эффективной деятельности заведений, решению вопросов предоставления предусмотренных законодательством льгот.