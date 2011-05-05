Мать двоих детей распространяла через интернет детскую порнографию

В Черкасской области возбуждено уголовное дело против 29-летней женщины, матери двоих детей, которая через интернет распространяла детскую порнографию.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД в Черкасской области, правоохранители получили оперативную информацию о том, что молодая женщина, проживающая в одном из городов Черкасской области, занимается распространением детской порнографии. Женщина, которая сама является матерью двоих маленьких детей, создала дома подпольный цех по изготовлению и тиражированию лазерных дисков с записями видео детской порнографии.

Она разработала схему распространения и продажи пользователям интернета детской порнографии: пользуясь домашним персональным компьютером, создала аккаунт, в котором затем создала три сайта. На эти сайты с изготовленных лазерных дисков женщина загружала порнографическую продукцию, предоставляла пользователям доступ к просмотру и загрузке на платной основе фото- и видеофайлов.

Как сообщил начальник Управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Черкасской области Станислав ВЫДРА, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 301 «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов» Уголовного кодекса Украины по факту воспроизведения ею детской порнографии на носителях информации и распространения ее в дальнейшем через сеть интернет.

Оперативники во время документирования незаконной деятельности обнаружили и изъяли из квартиры женщины два компьютера, с помощью которых осуществлялось тиражирование и распространение детской порнографии, веб-камеру, принтер, кардридер, флеш-носитель информации, семь карточек мобильных операторов, 286 шт. лазерных дисков, банковские карты, на которые переводились средства, полученные от противоправной деятельности. Всего правоохранители изъяли 17 тысяч файлов с детской порнографией.

Информацию о своем подпольном бизнесе женщина тщательно фиксировала в блокнотах и тетрадях, где делала записи о ссылках на веб-сайты с детской фото- и видеопорнографией, и описанием самих файлов, записывала логины и пароли доступа к аккаунтам на файлообменниках, которые она создала. Женщина свою вину признала, ведется следствие.