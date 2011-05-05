В Харьковском СИЗО умер осужденный

В Харьковском следственном изоляторе умер осужденный Евгений Токарев.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Юрий ЧУМАК, это произошло в ночь с 30 апреля на 1 мая.

По его словам, Е.Токарев был осужден за кражу (ч. 3 ст. 185 УКУ) к 3 годам лишения свободы условно, но 26 апреля Ленинский райсуд Харькова отменил ему испытательный срок и направил в Харьковское СИЗО. 27 апреля, после того как у осужденного были выявлены признаки психического возбуждения и неадекватного поведения, он был переведен в медицинское учреждение СИЗО, где ему был поставлен диагноз «алкоголический делирий, синдром отмены психологического возбуждения» («ломка») и назначен соответствующий курс медикаментозного лечения. 29 апреля специализированная психиатрическая бригада скорой помощи, которая была вызвана к Е.Токареву, подтвердила предварительный диагноз и установила, что в госпитализации он не нуждается, и рекомендовала продолжить лечение.

«В ночь с 30 апреля на 1 мая Евгений Токарев умер», - сообщил Ю.ЧУМАК.

При этом он заявил, что распространенная информация правозащитников о том, что осужденному не была оказана медицинская помощь, «не соответствует действительности, и имеют место искажения». «После смерти осужденного руководством Управления была инициирована служебная проверка, и она сейчас продолжается», - сказал Ю.ЧУМАК.