Винницкий облсовет закупит “скорые”

Винницкий областной совет направил 7,4 млн. грн. временно свободных средств областного бюджета на приобретение автомобилей для службы “скорой медицинской помощи”.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сессии облсовета.

Соответствующее решение утверждено с целью улучшения оказания медицинских услуг населению области.

В частности, 2 млн. грн. выделены за счет специализированных больниц (центры, диспансеры, госпитали для инвалидов ВОВ, лепрозории, медико-санитарные части и пр., имеющих коечную сеть); 400 тыс. грн. - «Станции переливания крови» и 5 млн. грн. из раздела бюджета «Другие мероприятия по здравоохранению».

Ряд депутатов облсовета выступил против принятия этого решения, мотивируя это тем, что когда будут средства от перевыполнения бюджета, тогда и было бы целесообразно закупать автомобили для “скорой помощи”, а не «забирать средства у больных».

В свою очередь, начальник управления здравоохранения, депутат облсовета Лидия ДИДЕНКО заверила, что средства не забирают у больных. «На сегодняшний день эти средства, которые взяты у сферы здравоохранения, - это не средства из госпиталя инвалидов, и не средства из туберкулезного диспансера, и не средства из химиотерапии и лечения – это временно свободные средства, которые предусмотрены на приобретение медицинской аппаратуры и оборудования по двум заведениям, а по станции переливания крови – на ремонт аппаратуры, который предусмотрен в октябре-ноябре 2011 года. Поэтому, если мы берем на себя ответственность перед людьми за то, что будет подписано соглашение, и будут возвращены эти средства, конечно, это будет хорошо», - сказала Л.ДИДЕНКО.

Заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Владимир БАРЕЦКИЙ сообщил, что за первый квартал бюджет области выполнен на 113%. «Поэтому, по нашим расчетам, средства, направленные на закупку машин “скорой помощи”, будут возвращены на запланированные статьи расходов областного бюджета. Сегодня все районы и города идут с перевыполнением бюджета показателей за первый квартал. Поэтому опасности абсолютно нет», - сказал он.

В.БАРЕЦКИЙ также отметил, что процедура закупки автомобилей для “скорой помощи” длительная и может растянуться на полгода, и средства от перевыполнения бюджетов за это время уже поступят.

В решении установлено, что расходы осуществляются за счет субвенций из государственного бюджета и местных бюджетов на восстановление расходов областного бюджета путем компенсации доходной части общего фонда облбюджета.

Депутаты облсовета также решили утвердить типовой договор между Винницким областным советом и районными советами о передаче средств в виде межбюджетного трансферта.