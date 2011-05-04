Американская организация передала Луганщине медоборудование

Американская общественная организация «Международная помощь и развитие, Инк.» (IRD) передала Луганской области медицинские принадлежности и оборудование на сумму почти 10 млн. долларов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, об этом было заявлено на встрече заместителя председателя Луганской облгосадминистрации Родиона МИРОШНИКА с представителями организации в Луганской области.

В ходе встречи директор гуманитарного проекта IRD Госдепартамента США Татьяна ЖАБЕНКО выразила особую благодарность властям области за помощь и поддержку, в частности, за предоставленную организации возможность пользоваться складом на таможенном терминале, что значительно упрощает работу.

«Хочу отметить, что в целом, на областном уровне все вопросы решаются очень оперативно. И мы за это очень благодарны», – заявила она.

По словам Т.ЖАБЕНКО, в Украине американская международная общественная организация «Международная помощь и развитие, Инк.» работает с мая 2002 года. С августа 2005 года гуманитарный проект по распределению медицинских принадлежностей и оборудования реализуется в Донецкой и Луганской области. Партнерами организации в Луганской области являются областная детская клиническая больница, областная общественная организация Красного Креста, областная организация «Союз Чернобыль Украины».

За время работы проекта в область направлено 52 контейнера гуманитарной помощи на сумму 9 млн. 896 тыс. 348 долл. США, в том числе 29 контейнеров с медицинским оборудованием и принадлежностями и 23 контейнера с товарами немедицинского назначения. В октябре область получит 300 инвалидных колясок, отметила Т.ЖАБЕНКО. По ее словам, это один из двух контейнеров, которые направлены в Украину, второй будет направлен в АР Крым.

В целом, гуманитарную помощь в Луганской области получили более 200 государственных и негосударственных организаций, в том числе 36 медицинских учреждений, 12 школ-интернатов, организации инвалидов из городов и районов области.