Луганщина: на 930 тыс. трудящихся - 751 тыс. пенсионеров

В Луганской области на 930 тысяч человек трудоспособного населения приходится 751 тысяча пенсионеров.

Об этом заявил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Анатолий РЕПИЦКИЙ на заседании областного комитета по экономическим реформам, члены которого рассмотрели вопрос «Пенсионная реформа в Украине, повышение социальных стандартов жизни населения», сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации.

По словам начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Евгения КОМЧАДАЛОВА, из этих 930 тысяч работающих официально выплачивают Пенсионному фонду трудовые взносы только 592 тыс. чел. По его словам, на 100 работающих в Луганской области приходится 125-128 пенсионеров.

Отмечалось также, что из-за сложившегося соотношения работающих людей и пенсионеров, страна имеет большой дефицит пенсионного бюджета. Так, в прошлом году из госбюджета на покрытие этого дефицита было выделено 20 млрд. грн. В этом году ожидается, что он будет на уровне 17 млрд. грн. «Это огромные суммы. И они могли бы пойти на развитие нашей экономики, решение более насущных социальных проблем», – считает заместитель председателя ОГА.

Он также отметил, что потребность начислений в ПФУ для Луганской обл. составляет почти 15 млрд. грн. в год. «При этом собираем мы только 7,2 млрд. грн. И это не потому, что "плохо собираем", а потому что базы нет», – заявил А.РЕПИЦКИЙ.

«Из сложившейся ситуации есть два выхода. Первый – в лучшем случае просто "заморозить", а то и вовсе уменьшить уровень пенсии. Но выход ли это? По расчетам специалистов финансово-экономических управлений облгосадминистрации, среднестатистический житель области тратит в месяц 1850 грн. При этом средняя пенсия в регионе составляет 1311 грн. И это средняя пенсия, не минимальная. А ведь 80% наших пенсионеров получает пенсию до 800 грн. в месяц. Поэтому и остается только второй вариант: просить людей работать дольше», – считает А.РЕПИЦКИЙ.