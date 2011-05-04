В Виннице в результате ДТП погибли две женщины

В Виннице в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли две женщины.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, водитель автомобиля «Мерседес», 27-летний житель Винницы, совершил столкновение с автомобилем «КИА» под управлением 37-летней винничанки, после чего совершил наезд на пешехода, 39-летнюю женщину. В результате ДТП обе женщины погибли на месте происшествия.

Водитель «Мерседеса» с места происшествия скрылся, однако работники ГАИ задержали его.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.