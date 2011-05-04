Хмельницкий: работник газовой компании отравился газом
11:45, 04 мая 2011Новости регионов
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Еще двое пострадали
В Хмельницком от отравления газом умер один работник газовой компании, еще двое пострадали.
“В подземном технологическом колодце во время проведения профилактических работ на газовом вентиле произошло отравление природным газом 3 работников ПАО „Хмельницкгаз”, - говорится в сообщении.
По данным МЧС, пострадавшие были госпитализированы в Хмельницкую городскую больницу, где 1 работник умер.
Правоохранительными органами проводятся следственные действия.
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