Хмельницкий: работник газовой компании отравился газом

В Хмельницком от отравления газом умер один работник газовой компании, еще двое пострадали.

“В подземном технологическом колодце во время проведения профилактических работ на газовом вентиле произошло отравление природным газом 3 работников ПАО „Хмельницкгаз”, - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пострадавшие были госпитализированы в Хмельницкую городскую больницу, где 1 работник умер.

Правоохранительными органами проводятся следственные действия.