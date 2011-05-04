Сумщина: детям с сахарным диабетом собирают средства

С 1 по 15 мая в Сумской области пройдет VI Всеукраинская благотворительная акция «От сердца к сердцу» по сбору денег на медицинское оборудование для лечения детей, больных сахарным диабетом.

Как сообщила корреспонденту УНИАН представитель регионального штаба акции Кристина СКРИПНИК, в частности, в этом году волонтеры будут собирать деньги на оборудование для эндокринологического отделения областной детской больницы.

«Сейчас идет подбор волонтеров. Мы будет рады всем, у кого есть желание присоединиться к акции», - подчеркнула К.СКРИПНИК.

По ее словам, во время акции пройдет много интересных мероприятий: фут-квест, Кубок по футболу, рок-концерт, стрит-КВН, финальный концерт на площади Независимости областного центра.

Результаты акции будут озвучены в течение месяца.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году на деньги, собранные во время благотворительной акции «От сердца к сердцу» (90 тыс. грн.), было закуплено оборудование для отделения офтальмологии.