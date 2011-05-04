Одесский милиционер застрелился на почве семейных отношений

Обнаруженный в райцентре Николаевка Одесской области застреленным 25-летний сотрудник РОВД погиб вследствие суицида на почве семейно-бытовых отношений.

К такому предварительному выводу пришли сотрудники прокуратуры Одесской области и эксперты-криминалисты, привлеченные к тщательному осмотру места происшествия и тела погибшего милиционера, сообщил УНИАН начальник ЦОС УМВД Украины в Одесской области Виктор МИРОШНИЧЕНКО.

Впрочем, отметил В.МИРОШНИЧЕНКО, «следствию предстоит еще получить заключение врача-патологоанатома, судебно-медицинской и баллистической экспертиз».

По его словам, «обнаружены все патроны от табельного оружия, кроме использованного при выстреле».

Как сообщал УНИАН, погибший работал помощником участкового инспектора милиции Николаевского РОВД. В момент гибели был в форменной одежде и находился в составе суточного наряда следственно-оперативной группы райотдела милиции. Тело обнаружено на уличной скамейке. На месте происшествия найдено его табельное оружие - пистолет Макарова.