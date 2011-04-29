На Сумщине для онкобольных детей собрано более 330 тыс. грн

В Сумской области во время благотворительной акции «К светлому дню - светлые поступки» для онкобольных детей собрано более 333 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, организаторами акции выступили областная гостелерадиокомпания и Сумская епархия УПЦ Московского патриархата.

Генеральный директор СОГТРК Лариса ЯКУБЕНКО напомнила, что целью проведения этого мероприятия был сбор средств для приобретения медицинского оборудования, медикаментов, продуктов питания и другой благотворительной помощи для отделения гематологии и онкологии областной детской клинической больницы, где сейчас находится 133 ребенка. «В нашу телекомпанию постоянно обращаются родители детей, которым поставлен страшный диагноз, с просьбой сообщить расчетные счета, на которые можно перевести средства для лечения больных. В связи с этим мы, чтобы помочь как можно большему количеству онкобольных детей, и решили провести эту акцию, взяв себе в партнеры Сумскую епархию», - рассказала Л.ЯКУБЕНКО.

По итогам акции, в целом, собрано 333 тыс. 60 грн. 27 коп., из которых более 250 тыс. грн. составляют пожертвования прихожан всех храмов Сумской епархии. Еще 36 тыс. грн. поступили от юридических и физических лиц на счета епархиального управления. Кроме того, участниками акции стали десятки людей разного возраста и достатка.

«Один из них - 10-летний Семен САЕНКО, который лично придя в офис ОГТРК вбросил в урну 100 грн. На вопрос, откуда у него эти деньги, мальчик ответил, что средства ему подарили на покупку подарка на день рождения. Но когда он услышал об этой акции по радио, то решил отдать их для лечения своих сверстников», - рассказала Л.ЯКУБЕНКО.

Она сообщила, что организаторы акции сейчас определяются с тем, какое оборудование или медикаменты приобрести на собранные средства.

Епископ Сумской и Ахтырский ЕВЛОГИЙ отметил, что проведение такой акции засвидетельствовало о наличии в обществе высокого уровня гуманности.

«Общество, которое способно на святые поступки, способно и к своей перестройке, росту и взращивании в себе христианских основ», - сказал владыка.