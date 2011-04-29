В Киеве сбывали тяжелые наркотики в развлекательных заведениях

В Киеве разоблачена группа молодых людей, в состав которой входили две девушки, которые сбывали тяжелые наркотики в развлекательных заведениях.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, во время санкционированных обысков по месту проживания задержанных работники отдела по борьбе с незаконным обращением наркотиков Шевченковского райуправления милиции изъяли свыше 300 г кокаина, синтетические наркотики и достаточно крупную сумму денег как в гривнях, так и в иностранной валюте.

По предварительным данным, изъятые наркотики - иностранного происхождения. Устанавливаются каналы их поступления в Украину.