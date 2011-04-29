Кировоградщина: в антисанитарии изготовляли молочную продукцию

В Кировоградской области сотрудники отдела налоговой милиции Александрийской ОГНИ выявили подпольный цех по производству продуктов молочной группы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Государственной налоговой администрации в области.

Производство сливочного масла, сметаны, сыворотки и сыра путем сепарации молока осуществлялось в антисанитарных условиях. Местный предприниматель, который организовал подпольную молочарню, не имел никаких разрешительных документов на осуществление такого вида деятельности.

Как выявили налоговики, произведенная продукция реализовывалась в розничной сети продуктовых магазинов города Александрии. Владельцы торговых точек принимали поддельную продукцию без каких-либо сопроводительных документов, которые подтверждали бы качество товара, определяли его производителя или срок хранения.

Во время проведения осмотра территории и помещений цеха описано и изъято из незаконного оборота оборудования и готовой продукции на общую сумму более 100 тыс. грн. Продолжается проверка.