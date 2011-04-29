В Бортничах автомобиль травмировал пятерых школьников

В Бортничах, что под Киевом, автомобиль «Ланос» травмировал пятерых школьников.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ ГУ МВД в г. Киеве, автомобиль «Ланос» выехал на тротуар и совершил наезд на группу школьников - пятерых мальчиков 11-12 лет. Предварительно выяснено, что дети шли на тренировку.

Четверо потерпевших госпитализированы в «Охматдет», а еще один потерпевший доставлен в детскую больницу на улице Алишера Навои, где был прооперирован.

По факту проводится расследование.