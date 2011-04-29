Черкасчина: на мусоросвалке нашли тела 3-х местных жителей

Причина смерти устанавливается

Вчера в 17.00 возле города Тальное Черкасской области на мусоросвалке были обнаружены тела трех местных жителей. Причина смерти устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят расследование. На месте события работала оперативная группа Управления МЧС в Черкасской области.

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