Черкасчина: на мусоросвалке нашли тела 3-х местных жителей
11:38, 29 апреля 2011Новости регионов
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Причина смерти устанавливается
Вчера в 17.00 возле города Тальное Черкасской области на мусоросвалке были обнаружены тела трех местных жителей.
Причина смерти устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС.
По факту произошедшего правоохранительные органы проводят расследование.
На месте события работала оперативная группа Управления МЧС в Черкасской области.
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