На Буковине сын убил мать из-за бутылки водки

В Выжницком районе Черновицкой области из-за бутылки водки сын жестоко убил 58-летнюю мать.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Черновицкой области, в селе Валы Выжницкого района во дворе собственного домохозяйства обнаружили тело 58-летней женщины с многочисленными телесными повреждениями. Женщина была жестоко избита, ее тело покрывали многочисленные ссадины. Судмедэксперты предоставили заключение о наличии перелома ребер и рук, и констатировали, что причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.

Впоследствии было установлено, что накануне Пасхи 33-летний сын, вернувшись домой ночью, начал требовать у матери бутылку водки, которая предназначалась на праздничный стол. Отказ матери спровоцировал вспышку агрессии: мужчина схватил палку и начал наносить удар за ударом, пока женщина не упала. Тогда он перетянул тело матери в сарай, где и оставил. Через полдня, отрезвевший сын пошел к матери и обнаружил, что она уже не дышит, после чего пошел к соседке за помощью.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело согласно части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение телесного повреждения средней степени тяжести), предусматривающее три года лишения свободы. На данный момент 33-летний злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.