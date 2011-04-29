Черкасчина: в лесах чрезвычайно высокая пожарная опасность

В лесах Черкасской области объявлен чрезвычайно высокий класс (5 класс) пожарной опасности в связи с продолжительным отсутствием значительных дождей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, по данным Черкасского областного центра из гидрометеорологии, теплая погода, которая установилась в последние дни, на полмесяца опережает климатическую норму. Среднесуточная температура составляет по области 15-18°, что на 5-8° выше нормы. По прогнозам синоптиков, в дальнейшем сохранится тепла и сухая погода. Значительных дождей не ожидается и в начале мая, хотя возможны небольшие кратковременные осадки.

Поэтому, продолжительное отсутствие значительных дождей обусловливает высокий класс пожарной опасности в экосистемах Черкасской области. Поэтому лесники призывают всех жителей области ограничить пребывание в лесных массивах и быть очень осторожными с огнем, чтобы не допустить возникновение пожаров.