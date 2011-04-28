Членами муниципальной больничной кассы стали 11 тысяч киевлян

В столичной муниципальной больничной кассе, по информации правления МБК, зарегистрировались 11 тысяч киевлян. Об этом сообщила начальник Главного управления здравоохранения КГГА Раиса МОИСЕЕНКО в своем выступлении во время заседания сессии Киевсовета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по информации Р.МОИСЕЕНКО, более тысячи человек уже получили свои индивидуальные карточки члена МБК.

«Киевская муниципальная больничная касса является благотворительной неприбыльной организацией, что была создана в конце 2010 года. За время работы организации, руководством МБК были заключены соглашения с сетью аптечных заведений (всего более 210 аптечных заведений) и с оптовыми фармацевтическими фирмами на поставку лекарственных средств и средств медицинского назначения. Начата поставка лекарственных средств и средств медицинского назначения в лечебно-профилактические заведения, с которыми заключено соглашение о сотрудничестве. Что касается медицинского персонала, то уже сформирован институт врачей-экспертов. Такие специалисты присутствуют в каждом лечебно-профилактическом заведении, с которым было заключено соглашение о сотрудничестве, и всегда могут предоставить квалифицированные консультации членам «Муниципальной больничной кассы», – рассказала Р.МОИСЕЕНКО.

Начальник Главного управления здравоохранения также проинформировала, что на счетах благотворительной организации «Муниципальная больничная касса» уже аккумулировано более 800 тыс. грн. За эти средства члены МБК при необходимости будут получать медикаменты, диагностические расходные материалы при предоставлении медицинской помощи в стационарах.

«Больничные кассы – сугубо добровольное дело. Такие организации успешно работают как в регионах Украины, так и в европейских странах. По опыту работы подобных организаций я могу заверить, что этот проект выгоден как для пациентов, так и для медицинских заведений. Ведь объемы финансирования медицинской сферы, существующие сегодня, не дают возможности в полном объеме обеспечить предоставление медицинской помощи, и, прежде всего, медикаментозной поддержки пациентам, которые вынуждены обращаться в лечебно-профилактические заведения. Внедрение этого проекта дает возможность привлечь дополнительные средства для улучшения обеспечения граждан - членов больничной кассы медикаментозными и диагностическими средствами. Платя в МБК ежемесячно небольшую сумму, пациент получает гарантию, благодаря которой может быть уверен, что получит необходимые медикаменты и расходные материалы для медицинской помощи тогда, когда это будет необходимо», – рассказала Р.МОИСЕЕНКО.

Для того, чтобы стать членом больничной кассы, необходимо написать заявление и сделать первый взнос в размере 10 гривень. После уплаты ежемесячного взноса в размере 30 гривень три месяца подряд, человек должен обратиться в офис «Муниципальной больничной кассы» по адресу: Харьковское шоссе, 121, ком. 212. Человек, вступивший в больничную кассу, получит индивидуальное удостоверение «члена больничной кассы», которое дает право на пользование услугами.

С более детальной информацией о деятельности «Муниципальной больничной кассы» можно ознакомиться на сайте этой организации: http://mlk.org.ua/