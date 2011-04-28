В Николаеве создана необычная служба вызова экстренных служб

В Николаеве презентован проект «Услышь меня», благодаря которому люди с ослабленным слухом и расстройствами речи смогут самостоятельно вызывать экстренные службы «101», «102», «103» при помощи SMS-сообщений.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Проект осуществляется в рамках социальной инициативы «Для людей, для страны!» при содействии телеком-оператора «Киевстар» и Николаевского городского совета.

Николаевское отделение Украинской организации общества глухих (УООГ) и Департамент труда и социальной защиты Николаевского горисполкома создали базу данных людей с нарушениями слуха. В нее вошли 300 абонентов, работа над пополнением базы данных продолжается.

По словам начальника оперативно-диспетчерской службы УМЧС Григория ДИДАНА, «система довольно проста в использовании. Для вызова экстренных служб Николаева человеку с нарушением слухи или речи необходимо со своего мобильного телефона, зарегистрированного в Николаевской организации УООГ, отправить SMS на номер МЧС, «скорой» или милиции. Шаблоны сообщений уже есть в телефоне».

По SMS спасатели определят отправителя, сверившись с базой данных. Это исключит выезд на ложные вызовы и позволит быстро найти адрес абонента. Сообщение в случае необходимости можно будет сразу же переадресовать медикам или милиции, что ускорит предоставление необходимой помощи.