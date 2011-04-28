Полтавщина: около тысячи инвалидов ищут работу

В Полтавской области около тысячи инвалидов ищут работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Александр КОВАЛЬ.

По его словам, в этом году работу искал 961 инвалид, из них рабочее место получил 81 человек. В частности, для 6 людей с ограниченными возможностями власти предоставили дотации и обеспечили рабочие места на 2 года, двум инвалидам помогли создать собственное дело.