В Луцке открыли клинику репродуктивного здоровья «Боголюбы».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской облгосадминистрации, лечебное учреждение создано с целью помочь бесплодным супружеским парам Волыни родить здорового ребенка. Клиника репродуктивного здоровья «Боголюбы» будет функционировать на базе Волынской областной клинической больницы.

В клинике будут использовать новые репродуктивные технологии оплодотворения in vitro, то есть экстракорпоральный метод оплодотворения.

Ранее бесплодные пары из Волыни вынуждены были обращаться за помощью в репродуктивные центры Киева, что связано с большими неудобствами.

В местной клинике бесплодные пары смогут получить высококвалифицированное обследование: УЗД, кольпоскопию, гистеросальпингографию, полный объем лабораторной диагностики, спермограмму. Центр оснащен новейшим оборудованием для репродуктивной медицины на уровне европейских учреждений соответствующего направления. Все современные методики вспомогательных репродуктивных технологий лечебного учреждения основаны на базисной биотехнологии оплодотворения in vitro.

По данным пресс-службы ОГА, на Волыни проживает 587 тыс. женщин, из них 287 тыс. женщин репродуктивного возраста и 22 тыс. девочек-подростков. По официальным данным, каждая пятая семья бесплодна.