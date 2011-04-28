Харьковщина: чиновник открыл стрельбу по рыбакам

Чугуевский райотдел милиции возбудил уголовное дело по факту стрельбы чиновника по мужчинам, которые намеревались порыбачить на его пруду в поселке Башкировка Чугуевского района.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА.

Она заметила, что дело возбуждено согласно ч.2 ст.196 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Л.ВОЛКОВА подчеркнула, что дело возбуждено «по факту» инцидента.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля член исполкома Чугуевского городского совета, частный предприниматель, владелец пруда обстрелял из охотничьего карабина АКМС-МФ-1 двух мужчин, которые пытались порыбачить на его водоеме.